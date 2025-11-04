При ударе ВСУ по жилому дому в Свердловске пострадал мужчина

В ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по многоквартирному жилому дому в городе Свердловск Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

В результате атаки пострадал один мужчина, который был оперативно госпитализирован и сейчас получает необходимую медицинскую помощь. Удар пришелся по двухэтажному дому, в котором поврежден фасад и выбиты окна во многих квартирах. Благодаря своевременной эвакуации жильцов, которые были размещены у родственников, удалось избежать более серьезных последствий.

На месте происшествия работает глава Свердловского муниципального округа Андрей Сухачев вместе со специалистами, оценивающими масштаб нанесенных повреждений, чтобы определить возможность восстановления здания.

Кроме того, глава ЛНР сообщил о высокой интенсивности атак: за прошедшие сутки силами противовоздушной обороны республики было сбито и уничтожено 32 беспилотника.