Житель Ярославля продал машину и перевел деньги мошенникам

В Фрунзенском районе Ярославля возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого местный житель лишился более 2,2 млн руб. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Потерпевшему, 1969 года рождения, позвонил человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Мошенник сообщил о якобы утечке данных в учреждении, где работает потерпевший, и предупредил о попытках злоумышленников завладеть его деньгами.

Позже с мужчиной связался «сотрудник банка», который убедил его перевести все деньги на «специальную ячейку» для предотвращения ответственности за возможное пособничество. Мужчина снял свои сбережения и перевел их на указанные счета через банкоматы. Следуя дальнейшим указаниям мошенников, он продал автомобиль, занял деньги у знакомых и также перевел средства на неизвестный счет. Общий ущерб составил более 2,2 млн руб.

Следственный отдел ОМВД России по Фрунзенскому району расследует уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Антон Голицын