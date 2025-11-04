Пьяный житель Ульяновска угнал трамвай

В Ульяновске на конечной трамвайной остановке «УКСМ» в минувший понедельник пьяный мужчина угнал трамвай 22-го маршрута. Об этом сообщает МУП «Ульяновскэлектротранс» (УЭТ) в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Происшествие, как сообщает УЭТ, случилось во время обеденного перерыва, пока водитель трамвая обедал. Угонщик каким-то образом сумел взломать двери трамвая и совершил угон. Он успел доехать до остановки, где его и догнал водитель трамвая, обнаруживший, что вагон ушел без него.

«Вагоновожатый сумел остановить трамвай, нажать тревожную кнопку и вызвать полицию. Жертв удалось избежать. Кроме того, водитель успел сфотографировать великого трамвайного угонщика»,— отмечает УЭТ.

С какой целью был совершен угон трамвая и кто этот угонщик, пока не известно. По данным «Ульяновскэлектротранса», угонщик успел скрыться, полиция занимается его поисками. Из-за инцидента вагон задержался на 44 минуты.

Андрей Васильев