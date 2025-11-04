Небо, самолет, шатдаун

Продолжающийся шатдаун в США спровоцировал беспрецедентный кризис в авиационной отрасли, вынудив 13 тыс. авиадиспетчеров и 50 тыс. сотрудников служб безопасности аэропортов трудиться без оплаты. В итоге они все чаще не выходят на работу. Ситуация привела к многочасовым задержкам рейсов и заявлению министра транспорта Шона Даффи о возможном полном закрытии воздушного пространства в США. Поскольку гражданская авиация обеспечивает до 5% ВВП страны, политический тупик ставит под угрозу не только безопасность полетов, но и всю американскую экономику. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр транспорта США Шон Даффи

Фото: Brian Snyder / Reuters Министр транспорта США Шон Даффи

Фото: Brian Snyder / Reuters

Приостановка финансирования госструктур США, начавшаяся 1 октября, всерьез угрожает нарушить привычный уклад жизни американцев в преддверии праздничного сезона (27 ноября в стране будет праздноваться День благодарения). Из-за политического тупика 13 тыс. авиадиспетчеров и 50 тыс. сотрудников Управления транспортной безопасности (TSA) вынуждены работать без оплаты. Это привело к резкому росту числа невыходов на работу и, как следствие, поставило под угрозу крупнейшую в мире систему воздушного сообщения: на прошедших выходных американские аэропорты пережили из-за нехватки персонала сильнейшие за последнее время задержки рейсов.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на авиационные власти, в период между пятницей и субботой на объектах Федерального управления гражданской авиации (FAA) было зафиксировано 98 так называемых отчетов «о срабатывании сигналов нехватки персонала» (staffing trigger reports). Это означало, что находящимся на местах диспетчерам приходилось принимать экстренные меры — перенаправлять самолеты и задерживать рейсы — для поддержания безопасности.

По данным агентства Reuters, 31 октября в аэропортах Нью-Йорка отсутствовало до 80% авиадиспетчеров. В международном аэропорту имени Джорджа Буша в Хьюстоне очереди на проверку пассажиров 2 ноября растягивались более чем на три часа. В целом все крупнейшие аэропорты страны так или иначе столкнулись с дефицитом персонала.

«Вчера был установлен еще один ужасный рекорд: 84% задержек были вызваны нехваткой персонала... Многие диспетчеры не выходят на работу, потому что им для выживания приходится искать работу, за которую будут платить»,— написал 3 ноября глава американского Минтранса Шон Даффи в соцсети X.

Позже в интервью телеканалу CNBC он заявил: «Если мы посчитаем ситуацию небезопасной, то закроем все воздушное пространство».

Господин Даффи подчеркнул, что не планирует применять какие-либо административные меры в отношении авиадиспетчеров, берущих больничные или выходные: «Они пытаются добыть еду для своих семей». При этом министр попросил диспетчеров потерпеть и все же выйти на работу, чтобы обеспечить функционирование транспортной отрасли.

Кризис не возник на пустом месте: шатдаун лишь сделал более явной хроническую нехватку кадров в американской гражданской авиации. До приостановки работы правительства дефицит авиадиспетчеров составлял более 3 тыс. человек. С учетом растущего рынка по прогнозам к 2028 году может потребоваться до 8,9 тыс. новых специалистов. Такая нехватка персонала уже приводила к тому, что диспетчеры и до шатдауна сильно перерабатывали. Согласно исследованию Georgia Tech, уровень общей нехватки диспетчеров в аэропортах США составляет 15%.

Если шатдаун продолжится, это нарушит планы американцев на День благодарения — один из самых напряженных периодов в плане путешествий. В целом происходящее может негативно сказаться на всей американской экономике, в которой сегмент гражданской авиации — ключевой с точки зрения туризма и торговли — играет существенную роль (около 5% ВВП, или $1,45 трлн; более 10 млн рабочих мест).

Ситуация оказалась настолько острой, что на днях вице-президент Джей Ди Вэнс встретился в Белом доме с лидерами отрасли, включая руководителей крупнейших авиакомпаний American Airlines, United Airlines и отраслевых профсоюзов. Целью встречи было обсуждение прямого влияния шатдауна на безопасность и экономику.

Гендиректор United Airlines Скотт Кирби заявил, что приостановка работы правительства уже сказывается на бронировании рейсов, а авиакомпании обеспокоены приближением праздничного сезона. Представители бизнеса и профсоюзов призвали как можно быстрее возобновить работу правительства, а уже потом решать спорные вопросы в области здравоохранения, которые и привели к шатдауну.

Возложив ответственность за тупиковую ситуацию на демократов, Вэнс призвал их немедленно проголосовать за возобновление работы правительства. Он заявил, что для прохождения «чистой» (то есть временной, с параметрами прошлого финансового года) бюджетной резолюции нужно еще пять «здравомыслящих» демократов, которые будут готовы присоединиться к 3 однопартийцам и 52 республиканцам в Сенате.

Господин Вэнс напомнил: помимо госслужащих, решения Конгресса ждут 42 млн самых бедных американцев, которые сейчас не получают талоны на еду в рамках программы SNAP. Эта категория граждан — в основном электорат демократов.

На этом фоне лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн заявил 3 ноября: он «настроен оптимистично» и считает, что соглашение о прекращении шатдауна может быть достигнуто к концу этой недели. Издание The Hill, которое цитирует законодателя, сообщило, что «и демократы, и республиканцы ищут пути выхода из ситуации». Группа умеренных демократов в Сенате, как утверждает издание, собралась накануне на встречу для обсуждения возможных вариантов возобновления работы правительства.