Секретарю удмуртского музея «Лудорвай» Павлу Орлову присудили премию президента

Ученому секретарю архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» в Удмуртии Павлу Орлову присудили ежегодную премию президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации. Соответствующий указ главы государства был опубликован 3 ноября. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Карточный домик. Удмуртия».

Решение о присуждении Павлу Орлову почетного звания лауреата премии было принято после рассмотрения предложения Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Также премию присудили замдиректора ООО «Открытия» Анне Габдуллиной.

«Лудорвай» — музей под открытым небом в 17 км от Ижевска. Он был основан в июле 1986 года как филиал Удмуртского республиканского краеведческого музея. В 2003 году получил статус самостоятельного учреждения культуры. Общая экспозиционная площадь «Лудорвая» — 691 кв. м. На территории находится 23 постройки, включая три памятника — усадьба Вострикова в сектора «Центральные удмурты», ветряная мельница шатрового типа и усадьба Ямщникова в секторе «Южные удмурты». В коллекции музея на 2017 год находилось 4,6 тыс. предметов основного и 1,3 тыс. предметов научно-вспомогательного фондов.