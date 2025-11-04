Бречалов поздравил жителей с Днем народного единства и 105-летием Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с Днем народного единства и 105-летием государственности Удмуртии. Текст поздравления опубликован на сайте главы и правительства региона.

«Нам важно помнить тех, кто стоял у истоков государственности Удмуртии, сохранить их имена и их вклад в становление региона для будущих поколений. Поэтому к празднику мы решили обновить памятники Кузебаю Герду, Трокаю Борисову, Иосифу Наговицыну»,— начал господин Бречалов.

Сверх этого, добавил он, запланировано установить мемориальные доски личностям, посвятившим свою жизнь сохранению удмуртской культуры, — ученым Ивану Тараканову, Кузьме Куликову, Валею Кельмакову, Татьяне Владыкиной.

Глава республики добавил, что сила граждан — в единстве, которое заключается в любви к РФ и гордости за «уникальную и многогранную» Удмуртию. По его словам, народы в регионе живут в «мире и согласии»: уважают и поддерживают традиции друг друга.

«Удмуртия — родина великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, сделавшего здесь свои первые шаги в музыке»,— добавил господин Бречалов.

Отдельно глава республики подчеркнул, что Удмуртия — место, где работал легендарный конструктор Михаил Тимофеевич Калашников. Благодаря его вкладу, отметил Александр Бречалов, республика «по праву считает оборонным щитом страны». Он добавил, что об этом особенно ценно помнить в Год защитника Отечества.

Глава Удмуртии отметил активное участие жителей в развитии республики, благодаря чему регион ежегодно становится комфортнее для жизни и ведения бизнеса. «Всех достижений — будь то 1 млн т молока, благоустройство общественного пространства или здание нового аэропорта — не было бы, если бы не было вас»,— подчеркнул Александр Бречалов.

В завершение господин Бречалов поздравил жителей с Днем народного единства и 105-летием государственности Удмуртии. «Помните о главном — мы вместе! Ми валче»,— резюмировал он.