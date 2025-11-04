СКР: Более 70 жителей Суджи отказались покидать город

Более 70 человек отказались покидать город Суджа в Курской области, сообщил «РИА Новости» сотрудник военно-следственных органов СКР Александр Глухарев. По его словам, большинство из добровольно оставшихся в городе — пожилые люди.

«Большинство из них — это люди уже пожилого возраста. Они никак не могут оставить свои частные домовладения, потому что у них там хозяйство»,— сообщил господин Глухарев. По его словам, сотрудники спецслужб «всяческими путями» пытаются эвакуировать их из города, однако они «не позволяют этого сделать».

Бои с ВСУ на территории Курской области продолжались с 6 августа 2024 года по 26 апреля 2025-го. 3 ноября господин Глухарев сообщил, что из Суджи вывезли более 300 тел погибших мирных жителей. С августа во время поисковых работ нашли и эксгумировали тела 112 жителей города.