Путин назвал «Рособоронэкспорт» надежным поставщиком военной продукции
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «Рособоронэкспорта» с 25-летием компании, подчеркнув ее роль как одного из ключевых участников мирового рынка вооружений. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер отметил, что несмотря на сложные вызовы, «Рособоронэкспорт» продолжает сотрудничать более чем со 120 странами.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Владимир Путин обратил внимание, что деятельность компании способствует качественной модернизации отечественного оборонно-промышленного комплекса, сохранению и развитию уникального интеллектуального, научного и кадрового потенциала отрасли. «Работа «Рособоронэкспорта» служит продвижению перспективных опытно-конструкторских проектов, созданию принципиально новых образцов оружия и техники»,— написал президент.
Кроме того, президент подчеркнул, что успешная работа компании повышает финансовую устойчивость российского ОПК и укрепляет авторитет России как надежного поставщика военной продукции и технологий. Это, по его словам, позволяет выстраивать прочные стратегические партнерства и союзничество между государствами.
По словам Владимира Путина, за 25 лет «Рособоронэкспорт» внес значительный вклад в развитие военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами, укрепление национальной безопасности и технологического суверенитета. Он выразил уверенность, что компания и дальше будет достойно справляться с поставленными задачами.