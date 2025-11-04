Путин назвал «Рособоронэкспорт» надежным поставщиком военной продукции

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «Рособоронэкспорта» с 25-летием компании, подчеркнув ее роль как одного из ключевых участников мирового рынка вооружений. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер отметил, что несмотря на сложные вызовы, «Рособоронэкспорт» продолжает сотрудничать более чем со 120 странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин обратил внимание, что деятельность компании способствует качественной модернизации отечественного оборонно-промышленного комплекса, сохранению и развитию уникального интеллектуального, научного и кадрового потенциала отрасли. «Работа «Рособоронэкспорта» служит продвижению перспективных опытно-конструкторских проектов, созданию принципиально новых образцов оружия и техники»,— написал президент.

Кроме того, президент подчеркнул, что успешная работа компании повышает финансовую устойчивость российского ОПК и укрепляет авторитет России как надежного поставщика военной продукции и технологий. Это, по его словам, позволяет выстраивать прочные стратегические партнерства и союзничество между государствами.

По словам Владимира Путина, за 25 лет «Рособоронэкспорт» внес значительный вклад в развитие военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами, укрепление национальной безопасности и технологического суверенитета. Он выразил уверенность, что компания и дальше будет достойно справляться с поставленными задачами.