В Самаре из-за беспилотной опасности задержан ряд авиарейсов

Во вторник, 4 ноября, в аэропорту Курумоч (Самара) были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за опасности появления БПЛА в зоне подхода. Об этом ночью сообщила Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ограничения были введены в 4:05 утра и сняты в 7:37 утра. «Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявшие рейсы в Казань»,— сообщила Росавиация.

Также ограничения из-за беспилотной опасности вводились минувшей ночью в аэропортах Казани, Саратова, Пензы, Нижнекамска, Волгограда, Уфы, Тамбова, Сочи.

Согласно онлайн-табло аэропорта Курумоч из-за временных ограничений задержан вылет авиарейса DP-332 компании «Победа» в Сочи, а также рейс авиакомпании «ЮТэйр» UT-282 в Екатеринбург. Авиарейс FV-6232 авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург совмещен с рейсом SU-6232, авиарейс «Аэрофлота» SU-1213 в Москву совмещен с рейсом EV-6392. Рейс WZ-1344 Нижний Новгород — Самара авиакомпаниии «Ред Вингс» отменен.

Всего, по данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи, в период с 23:30 мск 3 ноября до 7:00 мск 4 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских БПЛА, из них 40 — над Воронежской областью, 20 — над Нижегородской областью, два — над территорией Волгоградской области, один — над Саратовской областью.

Андрей Васильев