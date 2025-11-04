Чешский пенсионер получил условный срок за нападение на экс-премьера Бабиша

Чешский пенсионер напал на бывшего премьер-министра Чехии, лидера оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрея Бабиша. Инцидент произошел во время предвыборной встречи в деревне Добра во Фридек-Мистекском районе. Прокурор Мирослав Ногол сообщил журналистам, что за нападение пенсионер получил условный срок, передает агентство СTK.

Андрей Бабиш

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Андрей Бабиш

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Мужчине назначили условный срок лишения свободы на 12 месяцев с испытательным сроком два года. Приговор вынес окружной суд Фридек-Мистека. Прокурор не согласился с таким вердиктом, поскольку он предлагал дополнительно назначить денежный штраф. Дело рассматривали в порядке упрощенного производства, однако, после возражения прокурора, суд рассмотрит дело в рамках основного судебного разбирательства, передает СTK.

Андрей Бабиш занимал пост премьер-министра Чехии с 2017 года по 2021 год. В 2011 году он основал и возглавил правопопулистское общественное движение ANO. По данным iDNES.cz, движение лидирует на выборах в парламент Чехии, которые проходят в стране 3–4 октября.

Пожилой мужчина напал на господина Бабиша во время митинга его партии 1 сентября. Полиция арестовала нападавшего на месте. Преступление классифицировали как мелкое хулиганство.