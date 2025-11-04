Синоптик Тишковец назвал минувшую ночь в Москве рекордно теплой

Ночь на 4 ноября в Москве стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений на этой дате. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на базовой метеостанции ВДНХ температура опустилась лишь до плюс 8,2°С, что превысило норму ноября сразу на 10°С. Такие показатели были даже выше типичной ночной температуры в мае или сентябре.

Господин Тишковец отметил, что подобной теплой ночи 4 ноября никогда не фиксировали ранее. Новый рекорд превзошел показатель 2020 года, когда температура не опускалась ниже плюс 7,8°С.

Метеоролог назвал событие аномалией и обратил внимание, что такие «майские» тепла в середине осени нехарактерны для Москвы. В то же время, несмотря на рекордно теплую ночь 4 ноября, накануне в столичном регионе сохранялись заморозки: в ночь на 3 ноября минимальные температуры достигали 0°С на юге Москвы и падали до минус 2,2°С в некоторых районах Подмосковья.

Синоптик также рассказал, что метеорологическая зима в Москве начнется примерно в середине ноября с переходом среднесуточной температуры ниже нуля, а ночные заморозки вернутся во второй декаде месяца.