Бастрыкин взял на контроль дело о жестоком обращении учителя с учеником в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе проверки по факту жестокого обращения преподавателя с восьмилетним учеником-инвалидом в Казани. Об этом сообщил информационный центр СКР.

В Информационный центр СКР обратилась мать ученика. По ее словам, педагог одной из школ длительное время применяла к мальчику физическую силу, оскорбляла и угрожала ему. Несмотря на обращения в правоохранительные органы, педагога не привлекли к ответственности.

По поручению господина Бастрыкина в СУ СКР по Татарстану организована проверка.

Анна Кайдалова