Хинштейн: на подстанции в слободе Белой произошел пожар после удара дрона ВСУ

Вечером 3 ноября подстанция в слободе Белой Беловского района Курской области подверглась атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале, удар вызвал возгорание предохранителей на трансформаторе, что привело к отключению электричества в семи населенных пунктах муниципалитета. Жертв и пострадавших нет.

Энергетики быстро перевели потребителей на резервную схему электроснабжения, тем самым оперативно восстановив подачу электроэнергии. Параллельно продолжаются работы по ликвидации последствий другой атаки ВСУ — удара по подстанции в Рыльске, произошедшей 3 ноября. Там без света остались свыше 16 тыс. потребителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах. По информации Александра Хинштейна, город Рыльск и его пригород уже обеспечены электроэнергией, специалисты продолжают работу по восстановлению подачи в сельских населенных пунктах указанных районов.