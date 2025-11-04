В крестном ходе в Казани приняло участие семь тысяч человек

В столице Татарстана прошел традиционный крестный ход, посвященный Дню Казанской иконы Божией Матери. Сообщается, что в шествии приняли участие около 7 тыс. человек.

Утром верующие собрались у стен Благовещенского собора Казанского кремля, где началось торжественное шествие. Участники прошли по историческому центру города с образом Богородицы.

Завершилось шествие у стен Казанского Богородицкого монастыря. Здесь состоялся Параклисис, после чего в Казанском кафедральном соборе прошло праздничное богослужение с участием архипастырей Русской православной церкви.

Участие приняли митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, священнослужители Казанской епархии и архипастыри.

Анна Кайдалова