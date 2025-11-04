«Газпром добыча Томск» ищет подрядчика на реконструкцию скважин за 2,1 млрд руб.

АО «Газпром добыча Томск» объявило тендер на реконструкцию девяти скважин методом зарезки бокового ствола. Начальная стоимость работ — 2,09 млрд руб., говорится в сообщении на портале «ЕИС Закупки».

Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить зарезку бокового ствола на восьми скважинах Казанского нефтегазоконденсатного месторождения (всего 8800 м) и одной — Мирного нефтегазоконденсатного месторождения (1100 м). Работы должны быть завершены к 31 декабря 2026 года.

Все объекты расположены на территории Парабельского района Томской области.

Заявки принимаются до 21 ноября, итоги аукциона подведут 26 ноября.

АО «Газпром добыча Томск» — «дочка» «Газпрома». По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Томске в 1998 году. В 2024 году выручка организации составила 59,8 млрд руб., чистая прибыль — 5,2 млрд руб.

Михаил Кичанов