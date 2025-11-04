В Нижней Туре после падения девочки в колодец прокуратура организовала проверку

Прокуратура Нижней Туры организовала проверку после падения четырехлетней девочки в открытый канализационный колодец, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 1 ноября 2025 года девочка со своими братьями, 2015 и 2016 года рождения, вышла на прогулку, во время которой случайно провалилась в открытый колодец, расположенный по ул. Советская. Оттуда ее самостоятельно достал мужчина, проходящий мимо.

Затем девочку привезли в местную больницу, где оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой.

Прокуратура устанавливает, кто обслуживает этот колодец. Запрошена информация из больницы о характере полученных травам в целях определения степени тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о предъявлении иска о возмещении морального и материального вреда.

Артем Путилов