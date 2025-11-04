Более 100 погибших тюленей нашли на берегу Каспийского моря в Казахстане

112 погибших каспийских тюленей нашли во время осмотра берега Тупкараганского района Казахстана, передает КазТАГ сообщение пресс-службы департамента экологии Мангистауской области. Туши животных обнаружили на участке от населенного пункта Асан до мыса Баутино.

Причины массовой гибели тюленей не ясны. Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента произвели сбор морской воды в районе населенных пунктов Форт-Шевченко и Баутино.

Массовая гибель каспийских тюленей в Казахстане происходит не впервые. В комитете рыбного хозяйства Минсельхоза страны сообщали, что общее количество найденных погибших тюленей с ноября 2024 года по май 2025 года составило 2194. В феврале 2025 года казахстанский Центрально-Азиатский институт экологических исследований (CAIER) сообщил о намерении создать базу данных по тюленям Каспия для изучения причин их массового исчезновения.