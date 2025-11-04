Чистая прибыль Башкирской содовой компании с начала года превысила 3 млрд рублей

За девять месяцев выручка АО «Башкирская содовая компания» (БСК) составила 42,95 млрд руб. За это же время предприятие получило более 3,41 млрд руб. чистой прибыли. Промежуточная отчетность компании опубликована в Центре раскрытия корпоративной информации.

Выручка БСК за год уменьшилась на 2,27 млрд руб., чистая прибыль — на 333,6 млн руб.

Дебиторская задолженность БСК на 30 сентября составляла 3,09 млрд руб., это на 126,7 млн руб. больше, чем за девять месяцев 2024 года. Объем обязательств АО перед кредиторами вырос на 1,24 млрд руб. до 5,5 млрд руб.

Отмечается, что с 30 сентября 2024 года численность работников БСК сократилась с 7,4 тыс. до 5,9 тыс. работников.

АО «Башкирская содовая компания» зарегистрировано в Стерлитамаке, является крупнейшим российским производителем кальцинированной соды. Также предприятие производит каустическую соду, хлор, мыло, соль, поливинилхлорид, промышленные газы и другую химическую продукцию. 57,4% акций принадлежит холдингу «Росхим», 38,4% — правительству Башкирии.

Идэль Гумеров