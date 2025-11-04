Футбольный клуб «Уфа» поднялся на 12 место в Первой лиге

Футбольный клуб «Уфа» завершил первый круг Лиги PARI (Первой лиги) домашней победой над красноярским «Енисеем» со счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 38-летний капитан и вратарь Александр Беленов несколько раз спасал команду

Фото: Идэль Гумеров 38-летний капитан и вратарь Александр Беленов несколько раз спасал команду

Фото: Идэль Гумеров

Перед 17-м туром команды разделяло одно очко: «Енисей» с 17 баллами находился на 11 строчке, «Уфа» с 16 очками — на 14-й. Между соперниками расположились тульский «Арсенал» и новороссийский «Черноморец».

Благодаря голу Дилана Ортиса «Уфа» вчера повела уже на седьмой минуте: полузащитник Залимхан Юсупов подал со штрафного с левого полуфланга, колумбийский форвард башкирской команды опередил всех в верховой борьбе и головой отправил мяч в левый угол ворот «Енисея».

Оставшуюся часть второго тайма больше шансов забить имели красноярцы, но в дело вступал вратарь уфимцев Александр Беленов. На 16-й минуте он отбил удар из-за пределов штрафной Ростислава Огиенко и добивание Андрея Окладникова. Еще более опасный момент на 42-й минуте создал Андрей Мазурин — мяч после его дальнего удара закручивался в правую девятку, но Беленов вытянулся в прыжке и отправил мяч на угловой.

На 56-й минуте «Уфа» удвоила преимущество благодаря мощному удару Алана Хабалова в ближний угол ворот с левого края штрафной. На 78-й минуте дубль оформил Ортис, бедром замкнувший прострел Данила Ахатова с правого фланга.

Теперь у «Уфы» 19 очков, клуб одерживает вторую победу подряд в рамках первенства Первой лиги. Команда поднялась на 12 место.

10 ноября «Уфа» в гостях сыграет с «Челябинском».

Идэль Гумеров