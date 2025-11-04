В отношении компании пермского пароходчика введено внешнее управление

Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру внешнего управления в отношении ООО «АН “Лазурит”», которое принадлежит пермскому пароходчику Михаилу Антонову. По данным сайта Арбитражного суда Пермского края, соответствующее решение было принято 31 октября текущего года, его резолютивная и мотивировочная части пока не опубликованы.

С заявлением о банкротстве в отношении ООО «АН “Лазурит”» обратилось казанское ООО «ПНК» (Поволжская навигационная компания), обосновавшее свои требования решением суда о взыскании с «Лазурита» более 73,7 млн руб. на основании сделки, заключенной в 2015 году, по которой «Лазурит» выкупил помещение в Казани площадью 257,5 кв. м за 31,4 млн руб. При этом оплаты по договору произведено не было, а само помещение было отчуждено ответчиком и вернуть продавцу он его не может. В июне в отношении ООО была введена процедура наблюдения. По мнению самого господина Антонова, заявление о банкротстве имеет своей целью «устранение конкурента с рынка речных перевозок», с чем суд не согласился.

ООО «Агентство недвижимости “Лазурит”» было зарегистрировано в 2005 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания занимается подготовкой к продаже недвижимого жилого имущества. Собственником и директором компании является Михаил Антонов, который известен в Перми как владелец нескольких компаний, специализирующихся на речных перевозках. В частности, ему принадлежат ОАО «Судоходная компания “Камское речное пароходство”», ООО «Транспортное агентство “Кама”» и ООО «КамаКруиз». Эти и другие структуры владеют рядом пассажирских и грузовых судов.