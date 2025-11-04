Митрополита УПЦ Арсения вновь заключили под стражу на 38 дней

Суд Днепра арестовал наместника Святогорской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко). Об этом сообщили в пресс-службе Союза православных журналистов (СПЖ). Архиерея взяли под стражу на 38 дней.

В пресс-службе сообщили, что суд вменяет митрополиту Арсению «оправдание российской агрессии». Заседание состоялось в Соборном суде Днепра, оно завершилось вечером 3 ноября. Изначально в СПЖ сообщили о задержании митрополита на 60 суток. В 5:02 мск этот срок в публикации изменили на 38 дней.

Около 15:50 по местному времени (примерно 16:50 мск) в СПЖ сообщили об ухудшении самочувствия архиерея. Заседание прервали, священнослужителя госпитализировали из-за высокого давления. Около 19:58 по местному времени владыку привезли обратно в суд после «гипертонического криза», и заседание продолжилось.

Митрополит Арсений находится в СИЗО с апреля 2024 года. Тогда в Святогорской лавре, в одном из крупнейших монастырей УПЦ, силовики провели обыски. Архиерею было предъявлено подозрение из-за его проповеди в храме. По версии следствия, он раскрыл информацию о расположении ВСУ в Краматорском районе Донецкой области.

По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, во время обращения к верующим митрополит сообщил о «дискриминационных» действиях СБУ в преддверии церковного праздника 23 сентября 2023 года. Тогда ее сотрудники расставили блокпосты на дороге в монастырь и устроили проверку документов верующих, сообщил патриарх.

В конце октября митрополита Арсения освободили из СИЗО под залог. Сразу после этого архиерея вновь увезли в СБУ по подозрению в новом деле.