БПЛА сбили над предприятием в Стерлитамаке

По данным Минобороны России, минувшей ночью над Башкирией сбили два украинских беспилотника.

Глава республики Радий Хабиров уточнил, что «промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке». «Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме»,— отметил господин Хабиров.

Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов отметил, что «произошел взрыв в цехе водоочистки АО "СНХЗ"». «Частично произошло обрушение цеха. В цехе работало 5 человек. По предварительным данным никто не пострадал»,— написал Эмиль Шаймарданов.

Около 6:30 в аэропорту Уфы были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

