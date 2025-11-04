Лишенная родительских прав омичка похитила своего ребенка

В отношении 32-летней омички возбуждено уголовное дело о похищении ребенка (ч. 2 ст. 126 УК РФ), сообщило Следственное управление СКР по Омской области.

Как установило следствие, инцидент произошел вечером 2 ноября: лишенная родительских прав жительница Омска похитила своего 10-летнего сына, который проживал с бабушкой. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фигурантка дела и ее ребенок объявлены в розыск.

Михаил Кичанов