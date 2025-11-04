Глава СКР хочет знать, почему в поселке Пролетарском Саратова нет воды

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин в соответствии с поручением главы СК РФ Александра Бастрыкина доложит о результатах процессуальной проверки по сведениям о ненадлежащем водоснабжении в поселке Пролетарском Саратова. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Данные о нарушении прав жителей указанного поселка на качественное водоснабжение ранее появились в одном из Telegram-каналов. Отмечалось, что вода не подается в жилые помещения, ее подвоз не организован надлежащим образом.

Граждане неоднократно обращались по этой проблеме в профильные структуры, но безрезультатно. Следственные органы регионального подразделения СКР приступили к проверке по данному факту.

Павел Фролов