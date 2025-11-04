МИД КНР: Китай готов работать над поддержанием авторитета ДВЯЗИ

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай готов сотрудничать с другими странами для поддержания авторитета Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Это стало ответом на слова Дональда Трампа о возможном возобновлении США ядерных испытаний.

«Китай проводит политику неприменения ядерного оружия первым и строго соблюдает мораторий на испытания»,— сказала представитель китайского МИД. Она выразила надежду, что Вашингтон также будет выполнять свои обязательства по договору.

Ранее господин Трамп в интервью CBS заявил о необходимости ядерных испытаний, сославшись на данные о подобных испытаниях со стороны России и Китая. КНР отвергла эти обвинения.