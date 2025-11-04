Глава Прикамья встретился с министром нефти и экологии Бахрейна

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр нефти и окружающей среды Королевства Бахрейн Мохаммед бен Мубарак бен Даина обсудили возможности промышленной кооперации Прикамья с Королевством. Как сообщил в своем телеграм-канале господин Махонин, встреча прошла в ходе выставки-конференции в области нефтегазовой и нефтехимической промышленности ADIPEC 2025, которая проходит в ОАЭ. Также стороны поговорили о сотрудничестве в сфере образования и подготовки кадров для промышленности.

Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

По словам Дмитрия Махонина, встреча стала продолжением состоявшихся в апреле этого года переговоров, когда делегация из Пермского края посетила Бахрейн с бизнес-миссией. «На текущий момент ведется активное взаимодействие по проработке перечня технологических задач, полученных по итогам визита в страну. Также Королевство Бахрейн уже подготовило список предприятий, которые планируют посетить Прикамье и познакомиться с возможностями и продукцией региона», - отметил губернатор.

На выставке принимают участие восемь предприятий из Пермского края. Оборудование прикамских производителей уже используется в странах Персидского залива. Накануне стенд региона посетил заместитель министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Осама Фадель. Ему презентовали образовательные проекты Пермского научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование» и их компетенции. На 4 сентября запланирован ряд встреч делегации Прикамья с представителями Саудовской Аравии и ряда других стран.