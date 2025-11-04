Румыния приобрела у Нидерландов 18 самолетов F-16 для обучения пилотов за €1

Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну объявил о подписании контракта на приобретение 18 самолетов F-16 у правительства Нидерландов. Сделка заключена по символической цене в €1. Об этом сообщает газета Adevarul.

Самолеты будут использоваться для обучения в Европейском учебном центре F-16 на авиабазе Фетешти. Часть учебных мест будет выделена для подготовки украинских пилотов, а также пилотов из других стран НАТО.

Господин Моштяну добавил, что приобретение укрепляет оборонные возможности Румынии и является шагом к интеграции самолетов F-35 в состав ВВС страны. Посол Нидерландов в Бухаресте отметил, что передача самолетов знаменует «важный этап в сотрудничестве двух стран-членов НАТО».