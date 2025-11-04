Великобритания столкнулась с рекордным числом запросов на убежище в 2024 году

Количество заявок на предоставление убежища в Великобритании достигло исторического максимума в 2024 году, превысив 108 тыс. Это на 28% больше, чем в 2023 году, и самый высокий показатель с начала ведения статистики в 1979 году. Об этом сообщает газета The Times.

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), зафиксировано 44 тыс. нелегальных попыток пересечь Ла-Манш на лодках, что на 6 тыс. больше прошлогоднего показателя. Основными странами исхода мигрантов стали Пакистан (свыше 10 тыс.), Афганистан и Иран (по 8 тыс.).

Несмотря на рекорд, Великобритания занимает лишь шестое место среди стран ОЭСР по числу заявок, уступая Германии (230 тыс.), Канаде (174 тыс.), Испании (164 тыс.), Италии (151 тыс.) и Франции (131 тыс.). При этом в Германии и Франции отмечается снижение числа запросов, тогда как в других странах — рост.