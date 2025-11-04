Число приостановивших полеты аэропортов России выросло до шести

Аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова и Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Ранее идентичные меры приняли в воздушных гаванях Пензы, Тамбова, а также Волгограда.

Подобные ограничения связаны с риском атаки БПЛА на регионы России. По информации Минобороны за вечер 3 ноября (с 20:00 по 23:30 мск) над регионами было сбито 26 беспилотников. Большая часть из них, 13 дронов, была уничтожена над Волгоградской областью.