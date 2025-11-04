Reuters: генинспектор жилищного агентства США был отстранен от должности
Исполняющий обязанности генерального инспектора FHFA (Федерального агентства по финансированию жилья США) Джо Аллен отстранен от должности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Отставка произошла на фоне усиления роли жилищного регулятора в преследовании политических оппонентов президента США Дональда Трампа, отмечает Reuters. Директор агентства Билл Пулт, открыто поддерживающий администрацию Трампа, недавно запустил горячую линию по борьбе с мошенничеством и обнародовал уголовные дела против противников президента.
Как ранее сообщало Reuters, господин Пулт инициировал расследования в обход надзорного органа. Среди фигурантов — генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, ранее добившаяся решения о взыскании $450 млн с Дональда Трампа по делу о мошенничестве.
На сайте ведомства должность генерального инспектора указана как вакантная.