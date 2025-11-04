Номинант на премию «Оскар» актриса Дайан Лэдд скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на дочь актрисы Лору Дерн. Она умерла у себя дома в Калифорнии.

«Она была величайшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художницей и чутким человеком, каких, казалось бы, можно было создать только в мечтах»,— написала ее дочь.

Дайан Лэдд была известна по ролям в фильмах «Дикие сердцем» Дэвида Линча (1990) и Беспутная роза» Марты Кулидж (1991). Наиболее знаковой стала роль официантки Фло в картине Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живёт» (1974). Актриса также играла в сериале «Детство Шелдона» (2017) и фильме «Самый быстрый Indian» (2005).