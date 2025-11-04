Минфин США в четвертом квартале 2025 года планирует занять $569 млрд

Минфин США объявил о планах занять $569 млрд в четвертом квартале 2025 года и $578 млрд — в первом квартале 2026 года. Первоначально план на текущий квартал был еще на $21 млрд выше, но его скорректировали из-за большего остатка средств. Об этом говорится в прогнозе ведомства.

При этом в июле—сентябре 2025 года ведомство уже привлекло рекордные $1,058 трлн. По данным на октябрь, госдолг США превысил $38 трлн. Последний триллион был накоплен всего за 71 день — это самый быстрый темп за последние четыре года. За последние почти четыре года долг вырос на $8 трлн.

В 2020 году дефицит достиг исторического максимума в $3,13 трлн, а в 2024—2025 финансовых годах сохраняется на уровне $1,8 трлн.