Reuters: Трамп 18 ноября примет в Белом доме принца Саудовской Аравии

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман прибудет в Белый дом 18 ноября с официальным рабочим визитом к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Визит состоится параллельно с усилиями господина Трампа убедить Саудовскую Аравию присоединиться к странам Авраамского соглашения. В 2020 году президент США достиг договорённостей с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко о нормализации отношений с Израилем.

Тогда Саудовская Аравия не решались присоединиться из-за отсутствия шагов на пути к созданию палестинской государственности, напомнило агентство.