Минобороны отразило атаку БПЛА на Волгоградскую область, службы тушат подстанцию

ПВО Министерства обороны России отразило массовубю атаку БПЛА на Волгоградскую обаласть, сообщает администарация региона.

Из-за упавших обломков украинских беспилотников на подстанции «Фроловская» начался пожар. Необходимые силы и средства направлены для ликвидации последствий, рассказал губернатор Андрей Бочаров.

«По состоянию на 23:30 пострадавших и разрушений нет»,— цитирует пресс-служба обладминистрации главу региона.

Никита Маркелов