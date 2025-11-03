Белоруссия и Иран обсуждают сотрудничество в области ПВО

В Минске прошла встреча военных делегаций Белоруссии и Ирана. Они обсудили углубление контактов в области военно-воздушных сил и ПВО.

«В ходе встречи стороны обсудили состояние белорусско-иранских отношений и определили дальнейшие пути углубления сотрудничества»,— написано в сообщении Минобороны Белоруссии.

Иранская делегация находится в Белоруссии с 2 по 5 ноября. Во время официального визита представители ВВС Ирана посетят Военную академию Беларуси и воинские части Военно-воздушных сил страны.