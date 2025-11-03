В Белгородской области запасли 3,5 тыс. генераторов общей мощностью 117 МВт

Запас из 3,5 тыс. резервных источников энергии общей мощностью 117,4 МВт создали в Белгородской области, сообщил заместитель губернатора Сергей Довгалюк на заседании регионального правительства.

2,3 тыс. генераторов мощностью 16,2 МВт предназначены для населения, 1,1 тыс. мощностью 98 МВт — для здравоохранения, АПК и критической инфраструктуры, 142 на 3,2 МВт находятся в резерве МинЖКХ и МЧС.

436 генераторов закупила сама область, 69 мощностью 9,9 МВт — поступили из Росрезерва, еще 76 на 7,4 МВт подарили семь регионов страны: Нижегородская, Омская, Рязанская, Самарская, Ярославская области, республики Башкирия и Коми.

Все генераторы уже распределены. «Приоритет отдавался котельным, объектам водоканала, а также учреждениям здравоохранения и социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей»,— доложил Сергей Довгалюк.

Кроме того, из резервного фонда область получила 1,3 млрд руб. на приобретение 69 блочно-модульных котельных, из которых 30 общей мощностью 21,8 МВт уже доставлены по назначению — в пункты временного размещения, на объекты здравоохранения и соцобъекты. Оставшиеся 39 единиц на 51,5 МВт должны доставить до конца года.

Нужны еще 1,2 тыс. резервных источников общей мощностью 90,9 МВт.

Также филиалом ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» разработана информационно-аналитическая панель, позволяющая в режиме реального времени следить за установкой, работой и нагрузкой каждого источника, а также своевременно реагировать при выходе оборудования из строя.

«Все объекты резервной генерации должны быть закрыты защитными сооружениями на случай вражеских обстрелов. В идеале — бетонными конструкциями. Еще лучше — обеспечить охрану оборудования»,— подытожил губернатор Вячеслав Гладков.