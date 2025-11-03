Вучич предложил провести парламентские выборы раньше срока

Президент Сербии Александр Вучич предложил перенести парламентские выборы на более ранний срок. Провести досрочные выборы требуют протестующие.

Как передает Financial Times (FT), на брифинге господин Вучич сказал, что «выборы состоятся до окончания срока» в декабре 2027 года. Точные даты «определят компетентные органы», добавил он. Собеседник FT сказал, что Александр Вучич может объявить о проведении досрочных выборов не раньше конца 2026 года.

В ноябре 2024 года в Сербии из-за обрушения конструкции на вокзале в Нови-Саде, в результате чего погибли 16 человек, начались массовые протесты. 1 ноября 2025-го в стране прошли акции, посвященные годовщине трагедии.

Представитель студенческого протестного движения Милутин Милянич считает, что парламентские выборы можно организовать в самые сжатые сроки. Он также сообщил, что у движения есть список кандидатов, и студенты готовы принять участие в выборах.