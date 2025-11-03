Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Вучич предложил провести парламентские выборы раньше срока

Президент Сербии Александр Вучич предложил перенести парламентские выборы на более ранний срок. Провести досрочные выборы требуют протестующие.

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Как передает Financial Times (FT), на брифинге господин Вучич сказал, что «выборы состоятся до окончания срока» в декабре 2027 года. Точные даты «определят компетентные органы», добавил он. Собеседник FT сказал, что Александр Вучич может объявить о проведении досрочных выборов не раньше конца 2026 года.

В ноябре 2024 года в Сербии из-за обрушения конструкции на вокзале в Нови-Саде, в результате чего погибли 16 человек, начались массовые протесты. 1 ноября 2025-го в стране прошли акции, посвященные годовщине трагедии.

Представитель студенческого протестного движения Милутин Милянич считает, что парламентские выборы можно организовать в самые сжатые сроки. Он также сообщил, что у движения есть список кандидатов, и студенты готовы принять участие в выборах.

