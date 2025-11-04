«Август» стал самым кассовым фильмом в Ярославской области в октябре

Военно-шпионский боевик «Август» стал по итогам октября самым кассовым фильмом в Ярославской области, следует из данных на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фильм с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым, снятый по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого», вышел 25 сентября. За октябрь он собрал 8,3 млн руб. и 23,1 тыс. зрителей.

На втором месте по кассовости в регионе оказался фильм-сказка «Горыныч», главную роль в котором сыграл Александр Петров. Картина собрала 6,5 млн руб. и 19,8 тыс. зрителей. Замкнула тройку лидеров кинопроката «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд. На фэнтези в кино сходили 14,8 тыс. жителей региона, кассовые сборы — 5,3 млн руб. Оба фильма вышли 23 октября.