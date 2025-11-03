Первый замминистра тарифного регулирования Ярославской области покинул пост

С поста первого заместителя министра тарифного регулирования Ярославской области ушел Камо Мурсалян. Об этом сообщается в соцсетях министерства.

Фото: Министерство тарифного регулирования ЯО

Последним рабочим днем стало 1 ноября. Господин Мурсалян был заместителем руководителя тогда еще департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов с 2020 года. До назначения в областном правительстве специалист работал заместителем директора предприятия «Яркоммунсервис». До приезда в регион работал в Ставропольском крае.

«Закончился последний день моей работы в министерстве тарифного регулирования. Благодарю Марию Андреевну Сачкову (прим. — министр) и дружный, близкий моему сердцу коллектив министерства за каждый день работы. Это был бесценный и впечатляющий опыт, который останется со мной. Я не прощаюсь. Я рядом на расстоянии телефонного звонка»,— написал Камо Мурсалян в комментариях к публикации министерства об уходе замминистра.

Алла Чижова