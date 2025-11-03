Стоимость билетов в ставропольских автобусах увеличилась до 50 рублей

В муниципальных автобусах Ставрополя повысились тарифы по проезд в девяти городских маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, с 1 ноября тариф составил 50 руб. на маршрутах 16, 16А, 20, 25, 28 и 35. В тот же день до 40 руб. выросла цена билета на маршруте 42м. С 3 ноября к ним присоединились направления 48 и 50, где стоимость поездки также достигла 50 руб.

«Изменения начались в ноябре и проходят в два этапа»,— уточнили в ведомстве.

Валентина Любашенко