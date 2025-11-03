КХЛ назвала Радулова лучшим нападающим недели

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов признан лучшим нападающим восьмой недели сезона 2025/2026. Об этом сообщает Континентальная хоккейная лига.

На прошлой неделе состоялись 29 матчей. На основе статистики и аналитической оценки комиссия по определению лучших хоккеистов выделила игроков в четырех номинациях.

Радулов был признан лучшим нападающим в девятый раз в карьере. За прошедшую неделю в трех матчах он набрал 5 (2+3) очков с показателем полезности «плюс/минус» +6. На его счету также четыре силовых приема, один блокированный бросок и три перехвата.

Лучшим вратарем признан голкипер нижегородского «Торпедо» Денис Костин, лучшим защитником — игрок московского «Динамо» Игорь Ожиганов, лучшим новичком — защитник челябинского «Трактора» Ярослав Федосеев.

Алла Чижова