Писатель Коляда готовит к новому году продолжение своего собрания сочинений

Писатель и драматург Николай Коляда готовит к новому году продолжение своего собрания сочинений, рассказал «Ъ-Урал» Николай Коляда. В 2017 году вышел 12-томник произведений, сейчас в плане — еще семь. Каждый том будет издаваться по 1000 экземпляров.

Николай Коляда рассказал «Ъ-Урал, что в 15 том войдет книга рассказов «Бери да помни», в 16 том — «Ты не печалься», в 17 том — «Шоу картавых и шепелявых», в 18 том — новые пьесы, сказки.

Обосновывая выбор времени для издания собрания сочинений, он рассказал «Ъ-Урал»: «несколько лет не было денег, пандемия, да одно, второе, третье. Тут я получил достаточно большие гонорары из разных театров. Я издаю эти книги, естественно, за свой счет».

«Возраст у меня такой, что пора задумываться о том, что после тебя останется», — отметил он.

Издаваться книги будут в «Асбестовской типографии». «Там работают тетеньки, мои подружки. Когда я еще работал в журнале «Урал» главным редактором, я у них печатал весь тираж. Мы с тех пор подружились. Они с такой любовью правили каждую страничку, исправляли ошибки. Качество — великолепное, столичное», — сказал писатель.

Книги, отметил Николай Коляда, будут продаваться только в его театре. В разговоре с «Ъ-Урал» он подчеркнул, что театру все также не хватает финансирования. «Если бы пришел добрый дядя, да сказал бы: «Коля, я тебе помогу, да о чем разговор, ты уже стареешь, тебе уже тяжело наверное, давай я тебе помогу. Пришел бы да взял бы нас на бюджет или хотя бы дал денег на зарплату. Думаете приедет этот добрый дядя? (Нецензурное слово)», — заключил драматург.

