В Ульяновске турнир «Кубок дружбы» по хоккею с мячом завершился массовой дракой

В Ульяновске вечером в минувшую субботу в ледовом дворце «Аксель Арена» на турнире «Кубок дружбы» по хоккею с мячом во время игры любительских команд «Олимп» и «Славное Братство», боровшихся за первое место, произошла массовая драка между хоккеистами. Видео с турнира быстро распространилось в соцсетях и Telegram-каналах. На нем видно, что в ход во время драки пошли не только кулаки, но и клюшки.

Турнир чисто любительский, но широко рекламировался. Всего в нем участвовали шесть команд. По словам болельщиков, в драке также участвовали и ветераны хоккейного клуба «Волга», а также молодые хоккеисты областной спортшколы по хоккею с мячом. За игрой с трибун наблюдали дети.

Участвовавший в турнире хоккейный клуб «Буран» (поселок Мирный) в своем Telegram-канале в воскресенье сообщил, что «игра за первое и второе места между командами “Олимп-Д” и “Славное Братство” была сорвана из-за драки игроков, после чего судьи покинули лед». Следующей после сорванного поединка должна была быть игра команд «Буран» и Метеор» за третье и четвертое места, «но организатор закрыл турнир, игра прошла без судьи, ее результаты были аннулированы». Как отметил один из участников, «жаль организатора, но он правильно сделал, что кубки увез — его просто обидели, его труды пошли на смарку».

Что стало причиной драки, так и осталось неизвестным.

Андрей Васильев, Ульяновск