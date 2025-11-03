В Ставрополье ипотечный платеж составляет 70% от средней зарплаты

Ставропольский край занял 76 место из 85 в рейтинге регионов по доступности ипотечных платежей. Об этом сообщают аналитики РИА «Новости».

По информации экспертов, при расчете использовались фактические процентные ставки, сроки и объемы займов, соответствующие августу 2025 года. В Ставрополье показатель соотношения ипотечного платежа к средней зарплате составил 70,1%. Размер ежемесячной выплаты по жилищному кредиту в регионе равен 74,2 тыс. руб., средняя общая сумма займа достигает 4,2 млн руб.

Рейтинг возглавили Чукотский автономный округ с показателем 23,5%, Ямало-Ненецкий автономный округ (28%) и Республика Ингушетия (28,4%). В конце списка оказались Калмыкия (114,8%), Северная Осетия-Алания (87,3%) и Дагестан (84,8%).

Валентина Любашенко