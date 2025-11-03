Областной минздрав опроверг закрытие травмпункта в Ярославле

В Ярославле травмпункт больницы Семашко продолжает работу в штатном режиме, закрытия не планируется. Об этом сообщили в областном минздраве. Комментарий опубликовало правительство области.

Ранее депутат муниципалитета Евгения Овод сообщила, что к ней обращаются жители Красноперекопского района, обеспокоенные планами по закрытию травмпункта. В областном минздраве заверили, что травмпункт продолжает работу в прежнем режиме, объединять травмпункты не планируют.

«Пациенты также смогут обращаться в привычные травмпункты больницы Семашко за первой медицинской помощью и дальнейшим постоперационным вмешательством»,— говорится в сообщении минздрава.

При этом в министерстве добавили, что прорабатывается вопрос об отправке скорой помощью пациентов со сложными травмами сразу в больницу имени Соловьева, в которой есть операционные, оборудование для КТ и МРТ.

«Таким образом, для пациента сократится время между травмой и оперативным вмешательством. Решение о маршрутизации будет принимать врач скорой помощи»,— сообщили в минздраве.

Алла Чижова