«Старому султану» определили цену

Купленная на барахолке картина кисти Дали ушла с молотка за десятки тысяч фунтов. Полотно антиквар из Кембриджа приобрел за 150 фунтов на гаражной распродаже в Великобритании, и оно оказалось подлинной работой Сальвадора Дали. Покупатель заметил подпись художника в правом нижнем углу картины, а также наклейку аукционного дома Sotheby's на обороте. Экспертиза антиквара обошлась ему в 4 тыс. фунтов. Когда подлинность была подтверждена, он сказал, что был на седьмом небе от счастья. Выяснилось, что это потерянная картина под названием «Старый султан», относящаяся к серии из 500 иллюстраций к «Тысяче и одной ночи», которую Дали намеревался создать, но не закончил.

Полотно в итоге выставили на торги. Как сообщает The Guardian, лот был продан за 47 тыс. фунтов, по текущему курсу это около 5 млн руб. Итоговая стоимость картины для работ Дали относительно невысокая, заметил арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Эта работа относится к позднему периоду творчества художника. Собственно, поэтому и такая относительно невысокая цена. Конечно, Дали сюрреалистического периода должен стоить в 10 раз больше. Что же касается самой этой коллизии нахождения подлинника, то такое случается на рынке. Я думаю, у каждого антиквара есть пара таких историй в загашнике. Тем не менее очень часто бывает, что обнаруживаются вещи, которые не определяются как подлинные, и потом они перепродаются. Здесь, кстати, есть другой очень интересный момент, связанный с этой работой: ее умудрились потерять. В девяностые она уже продавалась на Sotheby's, а потом вдруг ее след был утерян. Видимо, это произошло от того, что она попала в непрофессиональные руки, либо владелец умер, и она как выморочное имущество оказалась на гаражной распродаже. Такое тоже случается, в общем, в этом чего-то экстраординарного нет. Вместе с тем работы Дали довольно востребованы на рынке. Их много, например, его принты продаются очень широко и стоят, кстати, недорого. Поэтому частота появления на рынке диктует частоту подобного рода историй. Можно сказать, что, скажем, полотна Дали или Пикассо чаще попадают в такие истории, чем произведения Рафаэля или Леонардо да Винчи».

В России такие находки тоже случаются, но искать шедевры на барахолках все же не стоит, считает генеральный директор компании «Арт Консалтинг» Денис Лукашин. Он поделился с “Ъ FM” кейсами из своей практики: «Я бы не сказал, что это совсем частая ситуация и картины известных авторов находят на барахолке. Но такое случается и у нас, и в Европе. У меня несколько клиентов таким образом находили работы, так было обнаружено, в частности, полотно Ван Гога.

Такая счастливая история может случиться потому, что в принципе в конце XIX- начале XX века у очень многих художников не было традиции подписывать свои работы. Я сам на барахолке находил работы академиков достаточно большой стоимости, которые люди продавали, не понимая, с чем расстаются.

Так, я обнаружил одну из картин В. Ф. Стожарова, которую продавали за 1 тыс. руб., и несколько работ представителей волгоградской школы. Их стоимость — 150-200 тыс. руб., а на барахолке их предлагали по 1-1,5 тыс. При этом в таких местах чаще ищут произведения декоративно-прикладного искусства типа фарфора, ювелирки. Если вы встретили какое-то полотно и разбираетесь, в какой стилистике, кем оно могло быть написано, то, конечно, есть какие-то шансы найти что-то интересное. Однако все это будет необходимо атрибутировать и доказывать через эксперта, что картина принадлежит кисти именно этого автора. Это достаточно затруднительно, для любого профессионала работать с неподписанным произведением — это очень большая ответственность».

В феврале 2011 года на лондонском аукционе Sotheby's был установлен абсолютный ценовой рекорд для произведений Сальвадора Дали. Картина «Портрет Поля Элюара» была продана за 13,5 млн фунтов стерлингов.

Астон О`Cалливан