Министр обороны Бельгии заявил, что не угрожал уничтожением Москвы

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сказал, что журналисты исказили его слова и написали про готовность Брюсселя «сравнять Москву с землей».

«(Издание,— "Ъ") De Morgen перефразировал мои слова в грубой, неверной и несправедливой форме. Я ответил журналисту на вопрос: "Направит ли Путин ядерное оружие на Брюссель?" Я сказал "нет", потому что он знает: если он это сделает, мы направим оружие на Москву»,— пояснил Тео Франкен в интервью RTBF.

29 октября Тео Франкен дал интервью журналу Humo. После этого в De Morgen вышла публикация с заголовком: «Если Путин сбросит бомбу на Брюссель, мы сотрем Москву с карты». Посольство России в Бельгии назвало подобный тезис «милитаристским угаром». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил «использовать Бельгию в качестве испытательного полигона» для тестирования подводного аппарата «Посейдон».