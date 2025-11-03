В Самаре объявлен желтый уровень погодной опасности

Главное управление МЧС по Самарской области в понедельник, 3 ноября, со ссылкой на данные Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило желтый уровень опасности.

Как отмечает ГУ МЧС, днем 4 ноября местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра с порывами до 15-18 метров в секунду.

МЧС рекомендует не укрываться под деревьями и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, а на дорогах избегать внезапных маневров, обгонов, перестроений. В домах с использованием газа МЧС рекомендует проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах.

Андрей Васильев