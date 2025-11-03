В Татарстане введут порядок учета реабилитированных граждан, нуждающихся в жилье

В Татарстане разрабатывается порядок учета реабилитированных граждан, утративших жилье в результате политических репрессий, а также их родственников и детей, рожденных в местах заключения, ссылки или высылки. Соответствующее постановление Кабинета Министров республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Учет будет вести местная администрация по месту утраты жилья. Для постановки на учет гражданам потребуется предоставить заявление, документы о реабилитации, подтверждение утраты жилья, удостоверение личности и сведения о родственниках.

Снятие с учета возможно по заявлению, при предоставлении жилья или выявлении недостоверных данных.

Анна Кайдалова