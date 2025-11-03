Катар пригрозил Евросоюзу приостановкой поставок СПГ в Европу

Катар поставил условие для дальнейших поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу — Евросоюзу необходимо смягчить или отменить ряд экологических стандартов. Об этом заявил государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби на конференции ADIPEC.

Господин аль-Кааби подчеркнул, что страна уже не раз предупреждала о возможном полном прекращении экспорта СПГ в Европу в случае ужесточения требований ЕС. Основным спорным моментом стала директива о проверке цепочек поставок компаний на соответствие «целям устойчивого развития» (CSDDD), которая вступит в силу с 2027 года и предусматривает штрафы до 5% от годовой выручки для несоответствующих компаний.

«Если Европа не рассмотрит, как смягчить или отменить CSDD, и продолжит применять 5-процентные штрафы, мы не будем поставлять СПГ в Европу, это точно»,— заявил министр и руководитель государственной компании QatarEnergy (цитата по «РИА Новости»). Он также отметил, что достижение нулевого уровня выбросов углеводородов для Катара невозможно в ближайшем будущем, поэтому новые требования ЕС ставят под угрозу экспорт.

Катар занимает третье место в мире по запасам природного газа и является вторым крупнейшим экспортером СПГ после США. В феврале 2024 года господин аль-Кааби объявил о планах увеличить производство СПГ до 142 млн тонн в год к 2030 году.